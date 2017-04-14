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Финансы 14.04.2017 08:40

SOCAR Polymer льготы от правительства Азербайджана оценивает в $100 млн

Компания "SOCAR Polymer" льготы, полученные от правительства Азербайджана, оценивает на сумму $100 млн, заявил глава компании Фарид Джафаров журналистам.

«Проект реализуется на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Это позволило проекту получить налоговые и другие льготы на общую сумму $100 млн», - сказал Ф.Джафаров.

Он напомнил, что SOCAR Polymer в настоящее время занимается реализацией проектов: строительства заводов по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год. Ввод в строй обоих предприятий планируется в 2018 году.

«Уровень реализации всего проекта в целом составляет 60%. При этом работы по строительству завода по производству полипропилена выполнены более чем 70%, завода по производству полиэтилена высокой плотности - более чем 30%», - сказал Ф.Джафаров.

SOCAR Polymer учрежден Госнефтекомпанией Азербайджана, уставный капитал равен $100 млн. С конца 2013 года SOCAR принадлежит 51% акций данного предприятия, 49% - PASHA Holding, Gilan Holding, Azersun Holding.

Общая стоимость проекта строительства заводов составляет $750 млн, 40% профинансируют акционеры SOCAR-Polymer, остальное - ОАО Газпромбанк.

Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанк было подписано 19 июня 2015 год.

А.Ахундов

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Тэги: SOCAR/POLYMER, ЛЬГОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]