В Национальной академии авиации Азербайджана состоялась встреча студентов с учеными-астрономами, посвященная Дню авиации и космонавтики

12 апреля с.г. в Национальной академии авиации Азербайджана (НАА) при участии Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) и при организационной поддержке Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) состоялась встреча студентов, обучающихся по специальности «Космические системы управления», с учеными Шемахинской астрофизической обсерватории имени Н. Туси НАНА (ШАО), посвященнаяДню авиации и космонавтики.
Перед началом мероприятия, гости ознакомились с экспозицией Музея гражданской авиации НАА.
Участников встречи приветствовали проректор по связям с общественностью НАА Шамседдин Ахундов и координатор образовательных программ РИКЦ Натиг Алиев.
На встрече выступили ученый секретарь НАА Хагани Абдуллаев, заведующий отделом планет и малых небесных тел ШАО Адалет Атаи, выпускник Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского (город Санкт-Петербург) полковник Эльдар Муштеидзаде, а также племянница выдающегося азербайджанского советского ученого-инженера, председателя Государственной комиссии по лётным испытаниям пилотируемых кораблей в 1966 – 1991 годах, генерал-лейтенанта Керима Керимова Рафига Рзаева.
Был продемонстрирован документальный фильм народного артиста Азербайджанской Республики, режиссера Васифа Бабаева «Восхождение», посвященный Кериму Керимову.
Во встрече приняли участие председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина и заведующий отделом образования ШАО Паша Ахмедов.
Фотографии:
1 - 8. Встреча ученых-астрономов со студентами НАА
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