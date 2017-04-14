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Бизнес и законодательство 14.04.2017 08:56

Азербайджанская Azertexnolayn планирует в 2017г сохранить объем экспорта на уровне $50 млн

ООО «Azertexnolayn», один из резидентов Сумгайытского химико-промышленного парка в Азербайджане, в 2017 году планирует экспортировать продукцию на $50 млн, сказал директор завода Тофиг Мамедов журналистам.

«Azertexnolayn в 2017 году планирует сохранить на уровне 2016 года – $50 млн», - сказал Т.Мамедов.

По его словам, в 2016 году предприятие экспортировало 45 тыс. тонн стальных труб в Туркменистан, 1 тыс. тонн гидротехнического оборудования в Россию, а также некоторый объем полиэтиленовых труб в Грузию.

При этом он подчеркнул, что в 2016 году на экспорт было направлено 52% продукции, произведенной компанией.

«В настоящее время мы изучаем рынки Центральной Азии и других стран для экспорта продукции», - добавил Т.Мамедов.

ООО «Azertexnolayn» стало резидентом СХПП осенью 2013 года. Предприятие занимается производством стальных труб различного диаметра. Здесь предусмотрен ежегодный выпуск 75 тыс. тонн стальных труб, 60 тыс. тонн устойчивого к высокому давлению гидротехнического оборудования различного диаметра и 12 тыс. тонн специальных полиэтиленовых труб различного диаметра. На предприятии общей площадью 27 тыс. квадратных метров установлено современное оборудование американского, германского и турецкого производства.

А.Ахундов

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Тэги: AZERTEXNOLAYN, ЭКСПОРТ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]