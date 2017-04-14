Азербайджанская Azertexnolayn планирует в 2017г сохранить объем экспорта на уровне $50 млн

ООО «Azertexnolayn», один из резидентов Сумгайытского химико-промышленного парка в Азербайджане, в 2017 году планирует экспортировать продукцию на $50 млн, сказал директор завода Тофиг Мамедов журналистам.
«Azertexnolayn в 2017 году планирует сохранить на уровне 2016 года – $50 млн», - сказал Т.Мамедов.
По его словам, в 2016 году предприятие экспортировало 45 тыс. тонн стальных труб в Туркменистан, 1 тыс. тонн гидротехнического оборудования в Россию, а также некоторый объем полиэтиленовых труб в Грузию.
При этом он подчеркнул, что в 2016 году на экспорт было направлено 52% продукции, произведенной компанией.
«В настоящее время мы изучаем рынки Центральной Азии и других стран для экспорта продукции», - добавил Т.Мамедов.
ООО «Azertexnolayn» стало резидентом СХПП осенью 2013 года. Предприятие занимается производством стальных труб различного диаметра. Здесь предусмотрен ежегодный выпуск 75 тыс. тонн стальных труб, 60 тыс. тонн устойчивого к высокому давлению гидротехнического оборудования различного диаметра и 12 тыс. тонн специальных полиэтиленовых труб различного диаметра. На предприятии общей площадью 27 тыс. квадратных метров установлено современное оборудование американского, германского и турецкого производства.
А.Ахундов
Баку и Брюссель обсуждают отмену виз для граждан – МИД Азербайджана
Армения нанесла минометные удары по позициям ВС Азербайджана – Минобороны
Азербайджан проведет широкомасштабные учения с привлечением 30 тыс. военнослужащих - Минобороны
Три человека сгорели заживо в ДТП в Азербайджане - МЧС
Vogue уволил саудовскую принцессу с поста главреда Vogue Arabia
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Топ-менеджеры Credit Suisse урезали себе премии на 40% из-за критики перед собранием акционеров
США могут нанести превентивный удар по Северной Корее - ТВ
Apple может купить долю в подразделении Toshiba по выпуску микрочипов - источник
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Студенты БВШН знакомятся с Сангачальским терминалом
В Национальной академии авиации Азербайджана состоялась встреча студентов с учеными-астрономами, посвященная Дню авиации и космонавтики
Caspian European Club провел церемонию вручения премий Caspian Energy Award и Caspian Business Award
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»