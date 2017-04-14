Нефть завершила в четверг ростом третью неделю подряд, Brent подорожала до $55,89 за баррель

Цены на нефть в четверг повысились по итогам третьей недели подряд на данных о сокращении запасов в США и позитивном прогнозе Международного энергетического агентства. В пятницу торги не проводятся в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг поднялась на $0,03 (0,05%) - до $55,89 за баррель. С начала недели фьючерсы выросли в цене на 1,2%.
Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись накануне на $0,07 (0,13%) - до $53,18 за баррель. Контракт подорожал на 1,7% по итогам уходящей недели.
Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 2,17 млн баррелей. Снижение зафиксировано во второй раз с начала года.
Тем временем МЭА указало в ежемесячном отчете, что меры участвующих в соглашении об ограничении добычи стран привели к установлению баланса на рынке.
По данным МЭА, страны ОПЕК в марте снизили нефтедобычу на 365 тыс. б/с - до 31,68 млн б/с, выполнив соглашение по сокращению добычи на 104%. При этом государства, не входящие в картель, но участвующие в соглашении, снизили добычу на 359 тыс. б/с.
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