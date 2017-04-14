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ТЭК 14.04.2017 09:08

Нефть завершила в четверг ростом третью неделю подряд, Brent подорожала до $55,89 за баррель

Цены на нефть в четверг повысились по итогам третьей недели подряд на данных о сокращении запасов в США и позитивном прогнозе Международного энергетического агентства. В пятницу торги не проводятся в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг поднялась на $0,03 (0,05%) - до $55,89 за баррель. С начала недели фьючерсы выросли в цене на 1,2%.

Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись накануне на $0,07 (0,13%) - до $53,18 за баррель. Контракт подорожал на 1,7% по итогам уходящей недели.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе упали на 2,17 млн баррелей. Снижение зафиксировано во второй раз с начала года.

Тем временем МЭА указало в ежемесячном отчете, что меры участвующих в соглашении об ограничении добычи стран привели к установлению баланса на рынке.

По данным МЭА, страны ОПЕК в марте снизили нефтедобычу на 365 тыс. б/с - до 31,68 млн б/с, выполнив соглашение по сокращению добычи на 104%. При этом государства, не входящие в картель, но участвующие в соглашении, снизили добычу на 359 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]