Три человека сгорели заживо в ДТП в Азербайджане - МЧС

Дорожно-транспортное происшествие в Баку повлекло гибель трех человек, сообщает МЧС.

"В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ 2107" и "KIA" загорелся салон "Жигулей". Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС Азербайджана констатировали смерть троих пассажиров, сгоревших заживо", - отмечают министерство.

В настоящее время идет процесс установления личности погибших.

"Операция по тушению пожара и извлечению тел погибших была завершена в 9:02", - подчеркивает МЧС.

Р.Бабаев