Три человека сгорели заживо в ДТП в Азербайджане - МЧС

Дорожно-транспортное происшествие в Баку повлекло гибель трех человек, сообщает МЧС.
"В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ 2107" и "KIA" загорелся салон "Жигулей". Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС Азербайджана констатировали смерть троих пассажиров, сгоревших заживо", - отмечают министерство.
В настоящее время идет процесс установления личности погибших.
"Операция по тушению пожара и извлечению тел погибших была завершена в 9:02", - подчеркивает МЧС.
Р.Бабаев
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