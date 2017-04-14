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Происшествия 14.04.2017 09:52

Три человека сгорели заживо в ДТП в Азербайджане - МЧС

Дорожно-транспортное происшествие в Баку повлекло гибель трех человек, сообщает МЧС.

"В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ 2107" и "KIA" загорелся салон "Жигулей". Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС Азербайджана констатировали смерть троих пассажиров, сгоревших заживо", - отмечают министерство.

В настоящее время идет процесс установления личности погибших.

"Операция по тушению пожара и извлечению тел погибших была завершена в 9:02", - подчеркивает МЧС.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДТП, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]