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Внешняя политика 14.04.2017 10:04

Баку и Брюссель обсуждают отмену виз для граждан – МИД Азербайджана

Баку и Брюссель обсуждают вопрос отмены виз для граждан Азербайджана, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Вопрос отмены виз для граждан Азербайджана является одной из обсуждаемых тем в рамках сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном», - сказал Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, соглашение об упрощении виз и реадмиссии между Азербайджаном и ЕС действует уже несколько лет.

Х.Гаджиев подчеркнул, что успешное сотрудничество в рамках этого соглашения создаст благоприятную почву для обсуждения этого вопроса на новом уровне.

«Не исключено, что вопрос об отмене виз может быть рассмотрен между Азербайджаном и ЕС в рамках переговоров по новому соглашению партнерства»,- добавил он.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ВИЗА, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]