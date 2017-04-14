Баку и Брюссель обсуждают отмену виз для граждан – МИД Азербайджана

Баку и Брюссель обсуждают вопрос отмены виз для граждан Азербайджана, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.
«Вопрос отмены виз для граждан Азербайджана является одной из обсуждаемых тем в рамках сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном», - сказал Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, соглашение об упрощении виз и реадмиссии между Азербайджаном и ЕС действует уже несколько лет.
Х.Гаджиев подчеркнул, что успешное сотрудничество в рамках этого соглашения создаст благоприятную почву для обсуждения этого вопроса на новом уровне.
«Не исключено, что вопрос об отмене виз может быть рассмотрен между Азербайджаном и ЕС в рамках переговоров по новому соглашению партнерства»,- добавил он.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Ф.Исазаде
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