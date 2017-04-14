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Дальнее зарубежье 14.04.2017 11:01

Топ-менеджеры Credit Suisse урезали себе премии на 40% из-за критики перед собранием акционеров

Руководители второго по величине швейцарского банка Credit Suisse AG, включая его главного исполнительного директора Тиджана Тиама, предложили сократить свои премиальные выплаты на 40% после критики консультантов перед годовым собранием акционеров.

Как говорится в сообщении на сайте банка, Т.Тиам и правление банка решили добровольно сократить краткосрочные бонусы за 2016 год и выплаты за 2017 год в рамках долгосрочного плана премирования.

Общая сумма вознаграждения членов правления в 2017 году не будет увеличена и останется на уровне 2015-2016 годов, как предлагалось ранее.

На этой неделе компания Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) присоединилась к другим консультантам, раскритиковавшим планы выплатить членам правления 26 млн швейцарских франков ($26 млн) в виде краткосрочных бонусов и до 52 млн франков долгосрочных премий.

ISS утверждала, что такое вознаграждение является слишком щедрым для компании, которая два последних года закончила с убытком. Кроме того, консультанты ISS также подвергли критике планы увеличить вознаграждение членам совета директоров до 12,5 млн франков.

Согласно швейцарским законам, объемы вознаграждения топ-менеджеров публичных компаний должны утверждаться годовым собранием акционеров. При этом в отличие от ряда стран акционеры имеют право вето, и их решение является обязательным. До сих пор право вето, введенное после референдума 2013 года, не применялось в отношении крупных компаний.

Годовое собрание акционеров Credit Suisse пройдет 28 апреля.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, БАНК, БОНУСЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]