Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 36 боевиков ИГ в результате применения США сверхмощной бомбы - ТВ

Применение Соединенными Штатами одной из мощнейших неядерных бомб в Афганистане привело к ликвидации минимум 36 боевиков группировки "Исламское государство" , сообщает в пятницу телеканал Си-эн-эн со ссылкой на Минобороны Афганистана .
Кроме того, удалось уничтожить три подземных тоннеля, оружие и боеприпасы, уточняет телеканал.
Отмечается, что мирные жители в результате удара не пострадали.
Как ранее сообщалось, США сбросили мощнейшую из имеющихся в их распоряжении неядерных авиабомб на позиции боевиков террористической группировки "Исламское государство" в провинции Нангархар в Афганистане.
По информации телеканала, речь идет о неядерной бомбе GBU-43B весом в 9,5 тонны, также известной как "мать всех бомб".
Впервые она была испытана в 2003 году, с тех пор до настоящего момента не применялась.
GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (МОАВ) - это фугасная авиабомба, имеет длину 9,17 м и диаметр 102,9 см, вес бомбы составляет 9,5 тонн, из которых 8,4 тонны приходится на взрывчатое вещество, представляющее собой смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения - около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 км от эпицентра.
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