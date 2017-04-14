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Дальнее зарубежье 14.04.2017 10:51

США могут нанести превентивный удар по Северной Корее - ТВ

США могут нанести превентивный удар по КНДР для предотвращения очередного испытания ядерного оружия, сообщает в пятницу телеканал Эн-би-си со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным телеканала, спецслужбы США полагают, что Северная Корея может провести ядерные испытания уже в эти выходные.

Наряду с этим телеканал сообщает, что США направили два эсминца с крылатыми ракетами типа "Томагавк" в регион Корейского полуострова, причем один из них находится в 300 милях (482 км) от ядерного объекта КНДР.

Ранее в пятницу сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" подошла к Корейскому полуострову в ожидании возможного нового ядерного испытания в КНДР или пуска баллистических ракет.

В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца "Карл Винсон" входят ракетный крейсер "Лейк Чемплейн" и два эсминца - "Майкл Мерфи" и "Уэйн Мейер". Кроме того, группу сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк".

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Тэги: США, КНДР, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]