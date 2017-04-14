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Дальнее зарубежье 14.04.2017 16:07

Атамбаев призвал страны ОДКБ к приятию превентивных мер для ответа традиционным и новым угрозам безопасности

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что ситуация с безопасностью в мире требует консолидации усилий.

"Ситуация в мире стремительно меняется, нужна консолидация усилий и приятие превентивных мер для ответа угрозам и вызовам безопасности, как традиционным, так и новым", - заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, открывая в пятницу в Бишкеке неформальную встречу лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Поэтому наше сегодняшнее неформальное общение очень важное и очень нужное", - добавил он.

Неформальная встреча лидеров ОДКБ проходит за закрытыми дверями, повестка дня заседания не озвучена.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОДКБ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]