Атамбаев призвал страны ОДКБ к приятию превентивных мер для ответа традиционным и новым угрозам безопасности

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что ситуация с безопасностью в мире требует консолидации усилий.
"Ситуация в мире стремительно меняется, нужна консолидация усилий и приятие превентивных мер для ответа угрозам и вызовам безопасности, как традиционным, так и новым", - заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, открывая в пятницу в Бишкеке неформальную встречу лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Поэтому наше сегодняшнее неформальное общение очень важное и очень нужное", - добавил он.
Неформальная встреча лидеров ОДКБ проходит за закрытыми дверями, повестка дня заседания не озвучена.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан.
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