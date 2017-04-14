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Дальнее зарубежье 14.04.2017 15:48

Мелкая преступность джихадистов в Европе подпитывает исламский терроризм - исследование

В борьбе против исламских террористических группировок недооценивается их финансовая поддержка за счет мелкой преступности, считают авторы исследования Института изучения проблем безопасности ЕС.

"Сам терроризм - это преступление, часто финансируемое организованной преступной деятельностью. Но в случае ИГИЛ такая связь идет значительно дальше", - говорится в докладе, выводы которого приводит в пятницу бельгийская газета Le Soir.

Усиливая борьбу с мелкой преступностью, Европа сможет более эффективно бороться против терроризма, отмечается в исследовании, посвященном анализу вопросов внешней политики, безопасности и обороны.

Авторы видят связь между терроризмом и преступностью. Помимо организованной преступности, указывают они, следует учитывать и мелкую преступность, которая пополняет кассу ИГИЛ и финансирует джихад.

ИГИЛ, по данным исследования, насчитывает среди своих европейских сторонников особенно высокое число преступников, от 50% до 80% среди них имеют судимости. В докладе приводится сравнение: среди европейского контингента "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) эта цифра составляет 25%.

Бельгийские джихадисты, уточняют авторы, подвергались судебному преследованию главным образом за воровство и разные формы грабежа и, как правило, начинали свой преступный путь с мелких дел.

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Тэги: ЕС, ТЕРРОРИЗМ, ПРЕСТУПНОСТЬ, СВЯЗЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]