Мелкая преступность джихадистов в Европе подпитывает исламский терроризм - исследование

В борьбе против исламских террористических группировок недооценивается их финансовая поддержка за счет мелкой преступности, считают авторы исследования Института изучения проблем безопасности ЕС.
"Сам терроризм - это преступление, часто финансируемое организованной преступной деятельностью. Но в случае ИГИЛ такая связь идет значительно дальше", - говорится в докладе, выводы которого приводит в пятницу бельгийская газета Le Soir.
Усиливая борьбу с мелкой преступностью, Европа сможет более эффективно бороться против терроризма, отмечается в исследовании, посвященном анализу вопросов внешней политики, безопасности и обороны.
Авторы видят связь между терроризмом и преступностью. Помимо организованной преступности, указывают они, следует учитывать и мелкую преступность, которая пополняет кассу ИГИЛ и финансирует джихад.
ИГИЛ, по данным исследования, насчитывает среди своих европейских сторонников особенно высокое число преступников, от 50% до 80% среди них имеют судимости. В докладе приводится сравнение: среди европейского контингента "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) эта цифра составляет 25%.
Бельгийские джихадисты, уточняют авторы, подвергались судебному преследованию главным образом за воровство и разные формы грабежа и, как правило, начинали свой преступный путь с мелких дел.
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