ВВС Сирии получили 10 модернизированных бомбардировщиков Су-24 - СМИ

Вооруженные силы Сирии получили из России 10 модернизированных бомбардировщиков Су-24М2, сообщает в пятницу интернет-портал Arabian Aerospace.
По его информации, всего сирийские ВВС получили 22 самолета Су-24. Контракт на модернизацию Су-24 был подписан в 2009 году, уже в 2010 начались работы в Ржеве. Соглашение также предполагает подготовку сирийских пилотов и обслуживающего персонала.
Эти модернизированные самолеты значительно расширят возможности сирийских ВВС.
Основные усовершенствования включают новую систему управления оружием, позволяющую нести более широкий спектр вооружений, в том числе современные высокоточные управляемые ракеты. Самолёты оснащены новым прицельно-навигационным комплексом СВП-24 "Гефест", новыми навигационными комплексами на основе GPS и ГЛОНАСС, а также системой индикации на лобовом стекле ИЛС-31.
При этом издание отмечает, что остается неизвестным, являются ли самолеты новой поставкой в Сирию или же глубокой модернизацией имевшихся на вооружении самолетов по контракту 2009 года.
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