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Дальнее зарубежье 14.04.2017 16:27

ВВС Сирии получили 10 модернизированных бомбардировщиков Су-24 - СМИ

Вооруженные силы Сирии получили из России 10 модернизированных бомбардировщиков Су-24М2, сообщает в пятницу интернет-портал Arabian Aerospace.

По его информации, всего сирийские ВВС получили 22 самолета Су-24. Контракт на модернизацию Су-24 был подписан в 2009 году, уже в 2010 начались работы в Ржеве. Соглашение также предполагает подготовку сирийских пилотов и обслуживающего персонала.

Эти модернизированные самолеты значительно расширят возможности сирийских ВВС.

Основные усовершенствования включают новую систему управления оружием, позволяющую нести более широкий спектр вооружений, в том числе современные высокоточные управляемые ракеты. Самолёты оснащены новым прицельно-навигационным комплексом СВП-24 "Гефест", новыми навигационными комплексами на основе GPS и ГЛОНАСС, а также системой индикации на лобовом стекле ИЛС-31.

При этом издание отмечает, что остается неизвестным, являются ли самолеты новой поставкой в Сирию или же глубокой модернизацией имевшихся на вооружении самолетов по контракту 2009 года.

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Тэги: СИРИЯ, ВВС, РОССИЯ, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]