Назарбаев призвал страны ЕАЭС к взаимной поддержке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу в Бишкеке отметил улучшение статистики в торговли между странами ЕАЭС, сообщила пресс-служба главы государства.
"Особый оптимизм внушают данные статистики на начало 2017 года. По итогам первых месяцев текущего года объем внешней торговли ЕАЭС возрос на 37%, а взаимная торговля - на 38%", - сказал Н.Назарбаев, слова которого приводятся в сообщении.
Глава Казахстана, отметив необходимость закрепления данной позитивной тенденции, обозначил приоритетные шаги в этом направлении.
"Во-первых, важно устранить все существующие преграды для развития ЕАЭС. Во-вторых, следует обеспечить новые торгово-экономические соглашения с международными партнерами для расширения рынков сбыта и роста инвестиций. В-третьих, в этот непростой для наших экономик период необходимо оказывать взаимную поддержку. В-четвертых, хорошим подспорьем по преодолению кризисных явлений может стать Антикризисный совет", - сказал президент Казахстана.
Н.Назарбаев сообщил о предложении Казахстана по формированию Совета министров экономики и финансов, а также состава руководителей центральных банков стран ЕАЭС.
"Его работа будет нацелена на реализацию совместных мероприятий для обеспечения экономического роста и финансовой стабильности. Совет будет давать рекомендации органам ЕАЭС по вопросам финансово-экономической политики государств-членов и выработке согласованных мер для предупреждения кризисных явлений. Работа данного Совета будет аналогична деятельности Совета по финансовой стабильности при G-20 и ЭКОФИН при Еврокомиссии", - сказал глава государства.
Н.Назарбаев отметил, что в период своего становления ЕАЭС пришлось преодолеть кризисные проявления в глобальной экономике и вызовы непростой геополитической ситуации.
"Все это отразилось на показателях нашей Организации, которые заметно снизились в последнее время. Однако кризис не вечен и за спадом следует рост", - сказал глава Казахстана.
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