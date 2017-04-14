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Дальнее зарубежье 14.04.2017 17:04

Афганские талибы осудили удар США по позициям ИГ в Афганистане - агентство

Афганское движение "Талибан" подвергло резкой критике американский удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Афганистане, передает в пятницу агентство ЭФЭ.

"Исламский эмират самым решительным образом осуждает это преступление со стороны американцев..." - приводит агентство выдержки из коммюнике представителя движения Забихуллы Мухаджида.

В заявлении отмечается, что применение подобного оружия будет иметь негативные экономические и психологические последствия для страны в долгосрочной перспективе.

"Уничтожение ИГ - задача афганцев, а не иностранцев", - отмечается в коммюнике.

Талибы заявили также, что "США используют эту атаку как пропаганду", "популяризируя ИГ и, таким образом, помогая им".

"Мы убеждены, что применение тяжелого оружия и разрушительные бомбардировки на нашей земле, - это не решение проблемы, а подобные зверства разжигают ненависть и желание народа мстить", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, США применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу под предлогом борьбы с ИГИЛ.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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