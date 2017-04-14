Афганские талибы осудили удар США по позициям ИГ в Афганистане - агентство

Афганское движение "Талибан" подвергло резкой критике американский удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Афганистане, передает в пятницу агентство ЭФЭ.

"Исламский эмират самым решительным образом осуждает это преступление со стороны американцев..." - приводит агентство выдержки из коммюнике представителя движения Забихуллы Мухаджида.

В заявлении отмечается, что применение подобного оружия будет иметь негативные экономические и психологические последствия для страны в долгосрочной перспективе.

"Уничтожение ИГ - задача афганцев, а не иностранцев", - отмечается в коммюнике.

Талибы заявили также, что "США используют эту атаку как пропаганду", "популяризируя ИГ и, таким образом, помогая им".

"Мы убеждены, что применение тяжелого оружия и разрушительные бомбардировки на нашей земле, - это не решение проблемы, а подобные зверства разжигают ненависть и желание народа мстить", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, США применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу под предлогом борьбы с ИГИЛ.