Афганские талибы осудили удар США по позициям ИГ в Афганистане - агентство

Афганское движение "Талибан" подвергло резкой критике американский удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Афганистане, передает в пятницу агентство ЭФЭ.
"Исламский эмират самым решительным образом осуждает это преступление со стороны американцев..." - приводит агентство выдержки из коммюнике представителя движения Забихуллы Мухаджида.
В заявлении отмечается, что применение подобного оружия будет иметь негативные экономические и психологические последствия для страны в долгосрочной перспективе.
"Уничтожение ИГ - задача афганцев, а не иностранцев", - отмечается в коммюнике.
Талибы заявили также, что "США используют эту атаку как пропаганду", "популяризируя ИГ и, таким образом, помогая им".
"Мы убеждены, что применение тяжелого оружия и разрушительные бомбардировки на нашей земле, - это не решение проблемы, а подобные зверства разжигают ненависть и желание народа мстить", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, США применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу под предлогом борьбы с ИГИЛ.
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