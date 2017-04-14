Uber вернулся на Тайвань, но может прекратить работу в Италии

Сервис по заказу такси Uber в четверг возобновил работу на Тайване после двухмесячного перерыва, но может приостановить деятельность в Италии из-за судебного разбирательства с таксистами, пишет The Wall Street Journal.

Тайваньское подразделение Uber заключило партнерские соглашения с местными компаниями по аренде автомобилей и будет нанимать лицензированных водителей. Таким образом, фирма выполнила требования властей и вернулась на рынок.

Тем временем в Италии Uber проиграл судебное разбирательство с местными таксистами - суд постановил, что компания нарушает условия конкуренции и обязана прекратить работу с понедельника. Глава итальянского подразделения Карло Турси заявил, что компания обжалует решение суда, но пока апелляция рассматривается, ей необходимо приостановить деятельность.

Кроме того, 18 апреля Uber уйдет с рынка Дании. Причиной ухода стал недавно принятый в стране закон об услугах такси, в числе прочего обязывающий водителей и операторов оборудовать машины датчиками под каждым сиденьем, видеонаблюдением и таксометрами.

Uber сталкивается с противодействием властей и операторов традиционных такси во многих странах мира. Компанию обвиняют в занижении цен на поездки, недостаточном контроле за штатом водителей и в отсутствии социальных пакетов для таксистов.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 530 городах почти в 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и Украине (Киев).