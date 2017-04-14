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Дальнее зарубежье 14.04.2017 17:17

GM построит исследовательский центр для работы над самоуправляемыми автомобилями

Крупнейший автопроизводитель США General Motors Co. (GM) построит центр исследований и разработки в Сан-Франциско и наймет дополнительно 1,1 тыс. сотрудников для работы в нем с целью создания собственных беспилотных автомобилей.

Компания намерена вложить в этот проект, который расширит существующую штаб-квартиру ее "дочки" Cruise Automation в Сан-Франциско, около $14 млн, говорится в сообщении GM. Концерн приобрел стартап Cruise Automation в марте 2016 года для разработки программного обеспечения, которое ляжет в основу будущих автономных машин.

Как пишет The Wall Street Journal, такое решение GM означает весомое наращивание присутствия концерна в Кремниевой долине и усиление "гонки вооружений" в сфере самоуправляемых транспортных средств.

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Тэги: США, GM, БЕСПИЛОТНИКИ, НИОКР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]