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Дальнее зарубежье 14.04.2017 17:30

Треть французов все еще не знает, за кого голосовать на президентских выборах - опрос

Очередной опрос общественного мнения во Франции, результаты которого были опубликованы в пятницу, выявил, что за девять дней до президентских выборов 32% граждан все еще не решили, за кого будут голосовать.

Опрос, проведенный для радиостанции France Info, свидетельствует, что средний процент неопределенности в преддверии президентских выборов во Франции на данном этапе составляет 25%.

Вместе с тем, самыми уверенными оказались избиратели, решившие отдать свой голос кандидату от ультраправой партии Марин Ле Пен, - 87% из них сообщили, что уверены в своем решении. Уверенность в своем решении также выразили 80% избирателей Франсуа Фийона, 77% голосующих за Эмманюэля Макрона и 66% избирателей Жан-Люка Меланшона.

В свою очередь результаты опроса для издания "Монд", также опубликованные в пятницу, показали, что два фаворита президентской гонки М.Ле Пен и Э.Макрон к настоящему моменту располагают поддержкой одинакового числа избирателей, а именно по 22% каждый.

На пост президента Франции претендуют Франсуа Фийон от республиканцев, Марин Ле Пен от "Национального Фронта", Эммануэль Макрон, который для участия в выборах создал социал-либеральную партию "Вперед!", Бенуа Амон, выдвинутый от Социалистической партии, и Жан-Люк Меланшон от "Левой партии".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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