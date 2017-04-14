Треть французов все еще не знает, за кого голосовать на президентских выборах - опрос

Очередной опрос общественного мнения во Франции, результаты которого были опубликованы в пятницу, выявил, что за девять дней до президентских выборов 32% граждан все еще не решили, за кого будут голосовать.

Опрос, проведенный для радиостанции France Info, свидетельствует, что средний процент неопределенности в преддверии президентских выборов во Франции на данном этапе составляет 25%.

Вместе с тем, самыми уверенными оказались избиратели, решившие отдать свой голос кандидату от ультраправой партии Марин Ле Пен, - 87% из них сообщили, что уверены в своем решении. Уверенность в своем решении также выразили 80% избирателей Франсуа Фийона, 77% голосующих за Эмманюэля Макрона и 66% избирателей Жан-Люка Меланшона.

В свою очередь результаты опроса для издания "Монд", также опубликованные в пятницу, показали, что два фаворита президентской гонки М.Ле Пен и Э.Макрон к настоящему моменту располагают поддержкой одинакового числа избирателей, а именно по 22% каждый.

На пост президента Франции претендуют Франсуа Фийон от республиканцев, Марин Ле Пен от "Национального Фронта", Эммануэль Макрон, который для участия в выборах создал социал-либеральную партию "Вперед!", Бенуа Амон, выдвинутый от Социалистической партии, и Жан-Люк Меланшон от "Левой партии".