ВВС Турции уничтожили ряд военных объектов курдских боевиков на севере Ирака

Турецкие ВВС нанесли авиаудары по позициям боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в северном Ираке, сообщает в пятницу Генштаб турецких ВС.

По его информации турецкие бомбардировщики уничтожили семь военных укреплений и несколько бункеров с оружием в северном иракском районе Зап.

Ранее Турция заявила о завершении операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, которая длилась на протяжении полугода. Вместе с тем, в Анкаре редупредили, что турецкие войска пока что останутся на севере Сирии.