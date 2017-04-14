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Регион 14.04.2017 15:36

ВВС Турции уничтожили ряд военных объектов курдских боевиков на севере Ирака

Турецкие ВВС нанесли авиаудары по позициям боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в северном Ираке, сообщает в пятницу Генштаб турецких ВС.

По его информации турецкие бомбардировщики уничтожили семь военных укреплений и несколько бункеров с оружием в северном иракском районе Зап.

Ранее Турция заявила о завершении операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, которая длилась на протяжении полугода. Вместе с тем, в Анкаре редупредили, что турецкие войска пока что останутся на севере Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, КУРДЫ, АВИУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]