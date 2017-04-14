Facebook усиливает борьбу с фальшивыми аккаунтами во Франции в преддверии президентских выборов

Facebook на фоне приближающихся выборов президента Франции вычислил в соцсети не менее 30 тыс. фальшивых страниц, связанных с французским сегментом Интернета, и как можно быстрее удаляет их, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

В компании пояснили, что эти меры должны "сократить распространение информационных материалов, таких как спам, дезинформация и прочий вводящий в заблуждение контент, который как правило запускают создатели фальшивых страниц".

Согласно утверждениям компании, борьба со страницами, якобы принадлежащими французским пользователям, является частью международной кампании против дезинформации.

АП отмечает, что Facebook и французские СМИ отслеживают информационный фон на предмет ложных сообщений, особенно в связи с президентскими выборами во Франции, первый тур которых запланирован на 23 апреля, а второй - на 7 мая.