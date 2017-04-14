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Дальнее зарубежье 14.04.2017 17:40

Facebook усиливает борьбу с фальшивыми аккаунтами во Франции в преддверии президентских выборов

Facebook на фоне приближающихся выборов президента Франции вычислил в соцсети не менее 30 тыс. фальшивых страниц, связанных с французским сегментом Интернета, и как можно быстрее удаляет их, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

В компании пояснили, что эти меры должны "сократить распространение информационных материалов, таких как спам, дезинформация и прочий вводящий в заблуждение контент, который как правило запускают создатели фальшивых страниц".

Согласно утверждениям компании, борьба со страницами, якобы принадлежащими французским пользователям, является частью международной кампании против дезинформации.

АП отмечает, что Facebook и французские СМИ отслеживают информационный фон на предмет ложных сообщений, особенно в связи с президентскими выборами во Франции, первый тур которых запланирован на 23 апреля, а второй - на 7 мая.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, FACEBOOK, СТРАНИЦЫ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]