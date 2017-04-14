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Внешняя политика 14.04.2017 15:54

Азербайджан и Турция в мае подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности

Азербайджан представит на XIII Международной выставке «IDEF-2017» в Стамбуле 260 наименований продукции оборонного назначения, заявил министр оборонпрома республики Явер Джамалов.

«На XIII Международной выставке «IDEF-2017», которая пройдет в Стамбуле 9-12 мая нынешнего года, будет представлена продукция 260 наименований, созданная на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана», - отметил Я.Джамалов на коллегии министерства в пятницу.

Посетителям этой выставки впервые будет представлен ряд видов новой продукции, производимой на предприятиях министерства. В том числе 8,6х70-мм снайперская винтовка «Вашаг», 40-мм подствольный гранатомет ГП-25, 12,7-мм оснащенный оружием боевой модуль с дистанционным управлением, национальная боевая машина «Туфан».

В рамках выставки планируется подписание между правительствами Азербайджана и Турции соглашения "О сотрудничестве в сфере оборонной промышленности".

"В период проведения выставки предусмотрено достижение договоренностей по различным направлениям военно-технического сотрудничества, а также подписание меморандумов и протоколов о намерениях по экспорту продукции", - подчеркнул министр.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ОБОРОНПРОМ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]