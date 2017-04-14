Азербайджан и Турция в мае подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности

Азербайджан представит на XIII Международной выставке «IDEF-2017» в Стамбуле 260 наименований продукции оборонного назначения, заявил министр оборонпрома республики Явер Джамалов.
«На XIII Международной выставке «IDEF-2017», которая пройдет в Стамбуле 9-12 мая нынешнего года, будет представлена продукция 260 наименований, созданная на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана», - отметил Я.Джамалов на коллегии министерства в пятницу.
Посетителям этой выставки впервые будет представлен ряд видов новой продукции, производимой на предприятиях министерства. В том числе 8,6х70-мм снайперская винтовка «Вашаг», 40-мм подствольный гранатомет ГП-25, 12,7-мм оснащенный оружием боевой модуль с дистанционным управлением, национальная боевая машина «Туфан».
В рамках выставки планируется подписание между правительствами Азербайджана и Турции соглашения "О сотрудничестве в сфере оборонной промышленности".
"В период проведения выставки предусмотрено достижение договоренностей по различным направлениям военно-технического сотрудничества, а также подписание меморандумов и протоколов о намерениях по экспорту продукции", - подчеркнул министр.
Р.Бабаев
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