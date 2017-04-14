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Это интересно 14.04.2017 15:55

Доход Путина за 2016 год почти сравнялся с доходом за 2015-й - декларация

Президент РФ Владимир Путин заработал в 2016 году чуть меньше, чем годом ранее.

Согласно сведениям, опубликованным в пятницу на сайте Кремля, его доход составил 8 млн 858 тыс. рублей против 8 млн 891 тыс. рублей в 2015 году.

Как и в прошлые годы, в собственности у В.Путина находится земельный участок 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м и гараж. В пользовании у главы государства находится квартира в 153 кв. м и гаражное место.

В.Путин также, согласно декларации, владеет транспортными средствами: ГАЗ-М-21, ГАЗ-М21, "Нива", автомобильный прицеп "Скиф".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ДОХОД, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]