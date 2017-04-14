Доход Путина за 2016 год почти сравнялся с доходом за 2015-й - декларация

Президент РФ Владимир Путин заработал в 2016 году чуть меньше, чем годом ранее.

Согласно сведениям, опубликованным в пятницу на сайте Кремля, его доход составил 8 млн 858 тыс. рублей против 8 млн 891 тыс. рублей в 2015 году.

Как и в прошлые годы, в собственности у В.Путина находится земельный участок 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м и гараж. В пользовании у главы государства находится квартира в 153 кв. м и гаражное место.

В.Путин также, согласно декларации, владеет транспортными средствами: ГАЗ-М-21, ГАЗ-М21, "Нива", автомобильный прицеп "Скиф".