Доход Путина за 2016 год почти сравнялся с доходом за 2015-й - декларация

Президент РФ Владимир Путин заработал в 2016 году чуть меньше, чем годом ранее.
Согласно сведениям, опубликованным в пятницу на сайте Кремля, его доход составил 8 млн 858 тыс. рублей против 8 млн 891 тыс. рублей в 2015 году.
Как и в прошлые годы, в собственности у В.Путина находится земельный участок 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м и гараж. В пользовании у главы государства находится квартира в 153 кв. м и гаражное место.
В.Путин также, согласно декларации, владеет транспортными средствами: ГАЗ-М-21, ГАЗ-М21, "Нива", автомобильный прицеп "Скиф".
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