В Израиле вооруженный ножом палестинец убил подданную Великобритании - газета

Подданная Великобритании убита в Иерусалиме палестинцем, напавшем на нее с ножом, сообщает в пятницу газета "Таймс оф Израел" со ссылкой на полицию.

Неизвестный напал на женщину с кухонным ножом во время поездки в скоростном трамвае в Иерусалиме. Полиция задержала нападавшего.