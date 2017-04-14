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Дальнее зарубежье 14.04.2017 16:05

В Израиле вооруженный ножом палестинец убил подданную Великобритании - газета

Подданная Великобритании убита в Иерусалиме палестинцем, напавшем на нее с ножом, сообщает в пятницу газета "Таймс оф Израел" со ссылкой на полицию.

Неизвестный напал на женщину с кухонным ножом во время поездки в скоростном трамвае в Иерусалиме. Полиция задержала нападавшего.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УБИЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]