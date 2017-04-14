Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8075 RUR   0.0303 GBR   2.13 TRY   0.4645

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 22° Завтра 17° 16 Апр 17° 17 Апр 11° 18°

СНГ 14.04.2017 16:14

Доходы Медведева незначительно снизились в 2016 г. и составили чуть более 8,5 млн рублей - декларация

Доходы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в 2016 году незначительно снизились, перечень недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании главы правительства и его супруги, остался прежним.

Согласно декларации Д.Медведева о доходах за 2016 год, распространенной пресс-службой правительства, премьер РФ заработал за прошлый год 8 млн 586 тыс. 974 рубля 69 копеек - это на 180 тыс. меньше, чем в 2015 году. Тогда его доход составил 8 млн 767 тыс. 882 рубля 96 копеек.

В пресс-службе правительства РФ объяснили сокращение дохода премьера в 2016 году уменьшением суммы вклада и процентов по нему. "Уменьшение связано с уменьшением размера банкового вклада и выплаты процентов по нему", - сказали в пресс-службе.

Как и в предыдущие годы, из недвижимого имущества за главой правительства числится арендованный на 49 лет земельный участок площадью 47 соток в России.

Квартира площадью 367,8 кв.м, которая ранее была задекларирована в собственности главы правительства, и в пользовании его супруги, теперь значится только в безвозмездном пользовании Светланы Медведевой.

В гараже главы правительства по-прежнему два раритетных автомобиля - "легковушки" ГАЗ 20 и ГАЗ 21. У С.Медведевой в собственности Фольксваген Гольф, который многие годы фигурирует и в прежних декларациях супруги премьера, а также два машиноместа.

Доход С.Медведевой, как в предыдущие годы, составил 0 рублей.

Сведений о доходах и имуществе сына Медведевых Ильи в декларации нет, поскольку он является совершеннолетним и его родители не обязаны предоставлять эту информацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ДЕКЛАРАЦИЯ


Похожие новости


Пострадавшим при теракте в Петербурге будет оказана вся необходимая помощь - Медведев Медведев не присутствовал на концерте Росгвардии, поскольку встречался с Рухани - пресс-служба правительства У Путина и Медведева не будет полноценных новогодних каникул РФ и КНР по-прежнему намерены довести уровень товарооборота до $200 млрд - Медведев Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху" Медведев прилетел в Лаос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]