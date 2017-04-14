Доходы Медведева незначительно снизились в 2016 г. и составили чуть более 8,5 млн рублей - декларация

Доходы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в 2016 году незначительно снизились, перечень недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании главы правительства и его супруги, остался прежним.
Согласно декларации Д.Медведева о доходах за 2016 год, распространенной пресс-службой правительства, премьер РФ заработал за прошлый год 8 млн 586 тыс. 974 рубля 69 копеек - это на 180 тыс. меньше, чем в 2015 году. Тогда его доход составил 8 млн 767 тыс. 882 рубля 96 копеек.
В пресс-службе правительства РФ объяснили сокращение дохода премьера в 2016 году уменьшением суммы вклада и процентов по нему. "Уменьшение связано с уменьшением размера банкового вклада и выплаты процентов по нему", - сказали в пресс-службе.
Как и в предыдущие годы, из недвижимого имущества за главой правительства числится арендованный на 49 лет земельный участок площадью 47 соток в России.
Квартира площадью 367,8 кв.м, которая ранее была задекларирована в собственности главы правительства, и в пользовании его супруги, теперь значится только в безвозмездном пользовании Светланы Медведевой.
В гараже главы правительства по-прежнему два раритетных автомобиля - "легковушки" ГАЗ 20 и ГАЗ 21. У С.Медведевой в собственности Фольксваген Гольф, который многие годы фигурирует и в прежних декларациях супруги премьера, а также два машиноместа.
Доход С.Медведевой, как в предыдущие годы, составил 0 рублей.
Сведений о доходах и имуществе сына Медведевых Ильи в декларации нет, поскольку он является совершеннолетним и его родители не обязаны предоставлять эту информацию.
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