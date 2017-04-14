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Транспорт и связь 14.04.2017 16:15

Азербайджанская Silk Way Airlines закупит 10 самолетов «Boeing-737 MAX», сумма сделки оценивается около $1 млрд

Азербайджанская авиакомпания "Silk Way Airlines" подписала с американской аэрокосмической корпорацией Boeing в пятницу контракт на покупку 10 пассажирских самолетов Boeing-737 MAX, отмечается в сообщении авиакомпании.

Договоренность на поставку в Азербайджан воздушных судов Boeing-737 MAX была достигнута летом 2016 года в рамках аэрокосмического салона «Farnborough Airshow - 2016» в Великобритании.

«Общая сумма контракта составляет около $1 млрд. Причем, по предварительной договоренности с Экспортно-импортным банком США, впервые в истории гражданской авиации Азербайджана финансирование сделки по покупке самолетов будет осуществлена без предоставления госгарантий», - подчеркивается в сообщении.

Самолеты рассчитаны на 189 пассажиров. Первые два самолета Boeing-737 MAX будут доставлены в Азербайджан к концу 2018 года, а остальные – до конца 2020 года.

«Мы планируем предоставлять эти самолеты другим авиаперевозчикам на основе операционного и финансового лизинга. Этот проект имеет очень хорошую перспективу», приводятся в пресс-релизе слова президента Silk Way Holding Заура Ахундова.

По словам посла США в Баку Роберта Секуты, подписанный контракт является показателем очень тесных отношений между США и Азербайджаном. «Самолеты, производимые корпорацией Boeing, отличаются своей надежностью, этими воздушными судами безопасно осуществляются как пассажироперевозки, так и грузоперевозки. Мы очень заинтересованы в подписании такого документа с азербайджанской компанией и очень удовлетворены достигнутым соглашением»,- сказал посол. Он также выразил готовность своей страны сотрудничать с создаваемой в Азербайджане низкобюджетной компанией BUTA AİRWAYS.

Модернизированная серия самолетов «737 MAX» оборудована новыми двигателями LEAP-1B производства CFM International, которые позволяют сократить расход топлива на 13% по сравнению с самыми топливно-эффективными современными самолетами. В настоящее время, самолеты проходят тестовые испытания в Сиэтле (штат Вашингтон, США).

Н.Аббасова

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Тэги: BOEING, САМОЛЕТЫ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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