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Карабахский конфликт 14.04.2017 16:17

Бронемашина Tufan успешно прошла испытания – глава Миноборонпрома Азербайджана

Первая азербайджанская миноустойчивая национальная бронемашина «Tufan» успешно прошла испытания, заявил министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов.

«Успешно завершена работа по национальной боевой машине «Туфан», и в феврале нынешнего года состоялась ее презентация с участием ведущих специалистов Министерства обороны и других силовых структур», - отметил Я.Джамалов на коллегии министерства в пятницу.

По словам министра, в ходе испытаний «Tufan» продемонстрировал соответствие поставленным требованиям и получил положительные оценки специалистов.

«Отмечу и то, что установленный на машине универсальный боевой модуль, оснащенный 12,7, 14,5, 23 и 30-миллиметровым оружием, также произведен на предприятиях Миноборонпрома», - подчеркнул Я.Джамалов.

Министр отметил, что вес машины Tufan составляет 12,3 тонн, она способна перевозить до 3 тонн грузов и 10 человек личного состава войск.

Как сообщалось ранее, опытный образец бронемашины был создан Национальным аэрокосмическим агентством (НАКА) Миноборонпрома и предназначен для перевозки личного состава в боевых условиях. Бронемашина отвечает стандартам третьего уровня защиты натовской «STANAG 4569».

Дизайн был разработан азербайджанскими специалистами и в корне отличается от аналогов, состоящих на вооружении, как азербайджанской армии, так и зарубежных стран.

Бронемашина Tufan оснащена специальным боевым модулем управления на расстоянии, противотанковым управляемым ракетным комплексом, системами радиоэлектронной борьбой (РЭБ) и разведки. Она с легкостью преодолевает крутые подъемы, спуски, водные преграды, приспособлена к передвижению в различных рельефных условия.

Tufan оснащен крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм, системами оптического прицела, камерами ночного и дневного видения, лазерным дальномером. Боевой модуль может вести плодотворную борьбу с легкобронированными целями, огневыми средствами и воздушными целями противника», - сказал советник.

В текущем году предусмотрено создание медицинских, РЭБ, полицейских и разведывательных версий этой машины.

Р.Бабаев

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Тэги: БРОНЕМАШИНА, ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]