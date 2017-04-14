В Узбекистане ожидают визита президента Киргизии

Узбекистан и Киргизия описали почти 1 тыс. км общей границы и готовятся закрепить это соответствующим соглашением, заявил узбекистанский министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.
В ходе встречи с журналистами в пятницу в международном пресс-клубе в Ташкенте он сообщил, что в настоящее время готовится визит в Узбекистан президента Киргизии Алмазбека Атабаева.
По данным А.Камилова, стороны активно решают множество накопившихся проблем, в частности, по такому сложному, чувствительному вопросу как делимитация границ.
"Сегодня мы описали почти тысячу километров, и сейчас готовим соглашение, чтобы закрепить навсегда в истории, что это взаимно признанные границы", - сказал А.Камилов.
Протяженность узбекско-киргизской границы составляет 1378 км. Несогласованными остаются более300 км на 58 участках. На границе Узбекистана и Киргизии действуют 15 КПП.
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