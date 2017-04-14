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СНГ 14.04.2017 18:02

В Узбекистане ожидают визита президента Киргизии

Узбекистан и Киргизия описали почти 1 тыс. км общей границы и готовятся закрепить это соответствующим соглашением, заявил узбекистанский министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В ходе встречи с журналистами в пятницу в международном пресс-клубе в Ташкенте он сообщил, что в настоящее время готовится визит в Узбекистан президента Киргизии Алмазбека Атабаева.

По данным А.Камилова, стороны активно решают множество накопившихся проблем, в частности, по такому сложному, чувствительному вопросу как делимитация границ.

"Сегодня мы описали почти тысячу километров, и сейчас готовим соглашение, чтобы закрепить навсегда в истории, что это взаимно признанные границы", - сказал А.Камилов.

Протяженность узбекско-киргизской границы составляет 1378 км. Несогласованными остаются более300 км на 58 участках. На границе Узбекистана и Киргизии действуют 15 КПП.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]