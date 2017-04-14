Узбекистану не нужно вступать в международные организации для развития отношений с Россией - глава МИД

Узбекистан и Россия выстроили двусторонние отношения, которые не требуют формата других организаций для их реализации, заявил в пятницу министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.
"Сегодня с Россией сформировалась всеобъемлющая повестка дня, которая включает практически все возможные направления нашего сотрудничества", - сказал А.Камилов в пятницу в ходе проведения международного пресс-клуба в Ташкенте, посвященного аспектам внешнеполитической деятельности Узбекистана.
По словам министра, достигнутые в ходе госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию 4-5 апреля соглашения и контракты имеют "исключительно прагматичный характер и не носят политической подоплеки".
Глава МИД подчеркнул, что "обе стороны осознают общность интересов в большинстве сфер".
По его словам, накануне визита главы Узбекистана в Москву ходило много разговоров, что республика вступит в организации, в которые входят соседние страны.
"Мы выстроили такие прочные и доверительные двусторонние отношения с Россией, что, по крайней мере, на данном этапе, у нас нет необходимости вступать в другие организации", - отметил А.Камилов.
По его словам, "ни у кого не вызывает возражения тезис, что безопасность в Центральной Азии - это безопасность в России, а стабильность в России отвечает коренным интересам стран Центральной Азии".
Ереван согласен на переговоры с Баку по карабахскому урегулированию во Франции - посол Армении в Москве
Президент Афганистана Гани посетит Азербайджан во втором полугодии – посол в Баку
Бронемашина Tufan успешно прошла испытания – глава Миноборонпрома Азербайджана
Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт нацелены на подъем цен на нефть до $60 за баррель
Грузия рассчитывает на увеличение грузоперевозок по своей железной дороге после включения Украины в Транскаспийский коридор
Новым председателем правления Accessbank назначен Рольф Рейхардт
Во время пожара в детском саду в Баку эвакуировано 18 детей
Глава Азербайджана поздравил православную общину с Пасхой
Китайская Kweichow Moutai стала самым дорогим в мире производителем алкоголя, обойдя Diageo
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Студенты БВШН знакомятся с Сангачальским терминалом
В Национальной академии авиации Азербайджана состоялась встреча студентов с учеными-астрономами, посвященная Дню авиации и космонавтики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»