Узбекистану не нужно вступать в международные организации для развития отношений с Россией - глава МИД

Узбекистан и Россия выстроили двусторонние отношения, которые не требуют формата других организаций для их реализации, заявил в пятницу министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

"Сегодня с Россией сформировалась всеобъемлющая повестка дня, которая включает практически все возможные направления нашего сотрудничества", - сказал А.Камилов в пятницу в ходе проведения международного пресс-клуба в Ташкенте, посвященного аспектам внешнеполитической деятельности Узбекистана.

По словам министра, достигнутые в ходе госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию 4-5 апреля соглашения и контракты имеют "исключительно прагматичный характер и не носят политической подоплеки".

Глава МИД подчеркнул, что "обе стороны осознают общность интересов в большинстве сфер".

По его словам, накануне визита главы Узбекистана в Москву ходило много разговоров, что республика вступит в организации, в которые входят соседние страны.

"Мы выстроили такие прочные и доверительные двусторонние отношения с Россией, что, по крайней мере, на данном этапе, у нас нет необходимости вступать в другие организации", - отметил А.Камилов.

По его словам, "ни у кого не вызывает возражения тезис, что безопасность в Центральной Азии - это безопасность в России, а стабильность в России отвечает коренным интересам стран Центральной Азии".