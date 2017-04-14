Командование северокорейской армии обещает дать безжалостный ответ на возможную агрессию США

Командование вооруженных сил КНДР пригрозило жесточайшим контрударом Соединенным Штатам.
"Наш жесточайший контрудар будет нанесен США и их вассалам с такой безжалостностью, что не позволит агрессорам выжить", - говорится в заявлении командования северокорейских вооруженных сил, распространенном официальным агентством ЦТАК, сообщило южнокорейское информационное агентство "Ренхап".
Военные КНДР предупредили, что "безжалостно сорвут все провокационные действия Соединенных Штатов".
Ранее в пятницу сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" подошла к Корейскому полуострову. Одновременно американские СМИ сообщили в возможном превентивном ударе США по КНДР, которая, как полагают западные эксперты, может провести ядерные испытания или запустить баллистическую ракету в связи со 105-й годовщиной со дня рождения первого президента КНДР Ким Ир Сена, которая будет отмечаться 15 апреля.
Ереван согласен на переговоры с Баку по карабахскому урегулированию во Франции - посол Армении в Москве
Президент Афганистана Гани посетит Азербайджан во втором полугодии – посол в Баку
Бронемашина Tufan успешно прошла испытания – глава Миноборонпрома Азербайджана
Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт нацелены на подъем цен на нефть до $60 за баррель
Грузия рассчитывает на увеличение грузоперевозок по своей железной дороге после включения Украины в Транскаспийский коридор
Новым председателем правления Accessbank назначен Рольф Рейхардт
Во время пожара в детском саду в Баку эвакуировано 18 детей
Глава Азербайджана поздравил православную общину с Пасхой
Китайская Kweichow Moutai стала самым дорогим в мире производителем алкоголя, обойдя Diageo
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Студенты БВШН знакомятся с Сангачальским терминалом
В Национальной академии авиации Азербайджана состоялась встреча студентов с учеными-астрономами, посвященная Дню авиации и космонавтики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»