Командование северокорейской армии обещает дать безжалостный ответ на возможную агрессию США

Командование вооруженных сил КНДР пригрозило жесточайшим контрударом Соединенным Штатам.

"Наш жесточайший контрудар будет нанесен США и их вассалам с такой безжалостностью, что не позволит агрессорам выжить", - говорится в заявлении командования северокорейских вооруженных сил, распространенном официальным агентством ЦТАК, сообщило южнокорейское информационное агентство "Ренхап".

Военные КНДР предупредили, что "безжалостно сорвут все провокационные действия Соединенных Штатов".

Ранее в пятницу сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" подошла к Корейскому полуострову. Одновременно американские СМИ сообщили в возможном превентивном ударе США по КНДР, которая, как полагают западные эксперты, может провести ядерные испытания или запустить баллистическую ракету в связи со 105-й годовщиной со дня рождения первого президента КНДР Ким Ир Сена, которая будет отмечаться 15 апреля.