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Дальнее зарубежье 14.04.2017 18:48

Командование северокорейской армии обещает дать безжалостный ответ на возможную агрессию США

Командование вооруженных сил КНДР пригрозило жесточайшим контрударом Соединенным Штатам.

"Наш жесточайший контрудар будет нанесен США и их вассалам с такой безжалостностью, что не позволит агрессорам выжить", - говорится в заявлении командования северокорейских вооруженных сил, распространенном официальным агентством ЦТАК, сообщило южнокорейское информационное агентство "Ренхап".

Военные КНДР предупредили, что "безжалостно сорвут все провокационные действия Соединенных Штатов".

Ранее в пятницу сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" подошла к Корейскому полуострову. Одновременно американские СМИ сообщили в возможном превентивном ударе США по КНДР, которая, как полагают западные эксперты, может провести ядерные испытания или запустить баллистическую ракету в связи со 105-й годовщиной со дня рождения первого президента КНДР Ким Ир Сена, которая будет отмечаться 15 апреля.

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Тэги: КНДР, АРМИЯ, США, КОНТРУДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]