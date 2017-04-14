Набиуллина увеличила доход в 2016г на 12% - до 26,9 млрд рублей

Годовой задекларированный доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2016 году вырос на 11,7% - до 26,9 млн рублей по сравнению с 24,1 млн рублей в 2015 году.
Такие данные приведены в декларации супруга Э.Набиуллиной - ректора Высшей школы экономики, депутата Мосгордумы Ярослава Кузьминова. Сведения о доходе депутата и членов его семьи опубликованы на сайте Мосгордумы.
Я.Кузьминов в 2016 году увеличил доход на 6,6% - до 29,7 млн рублей, после того, как в 2015 году он сократил его в 1,6 раза - до 27,8 млн рублей.
В собственности Э.Набиуллиной, как и в 2015 году, находятся индивидуальная квартира площадью 112,2 кв. м и треть общей долевой собственности на квартиру площадью 70,6 кв. м, а также автомобиль Jaguar S-Type.
Я.Кузьминов в 2016 году по-прежнему владел земельным участком площадью 1470 кв. м, дачей в 326,1 кв. м и третью квартиры площадью 70,6 кв. м.
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