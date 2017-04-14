Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8075 RUR   0.0303 GBR   2.13 TRY   0.4645

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 22° Завтра 17° 16 Апр 17° 17 Апр 11° 18°

14.04.2017 17:26

ПРЕСС-РЕЛИЗ

22 апреля 2017 года (начало – в 18:00 часов) в Российском информационно-культурном центре в городе Баку режиссер Эльвин Мирзаев представит свой художественный фильм «Али и Нино», снятый по знаменитому одноимённому роману Курбана Саида.

Бакинец, мусульманин Али хан стремится понять свою истинную принадлежность. Он влюблен в Нино, но она принадлежит другому миру, традициям и взглядам. Любовь Алихана окутана смыслом только в пределах его родного города - Баку. Ему кажется, что за пределами Баку, он будет ненавидеть ее также, как Нино ненавидела Алихана в Иране. Глазами устремленный на запад Али хан, душою воин и защитник земли, которой принадлежит. Влюбленность друг в друга, но принадлежность разным национальным традициям, конфессиям и убеждениям вынуждает героев искать точки соприкосновения, компромисс, в период Первой мировой войны, великих геополитических перемен, падения империй, что всячески препятствует их объединению, когда они пытаются защитить свой хрупкий мир любви, идею новой страны и наконец, просто свой дом.

Следует отметить, что диалоги в фильме происходят на русском и азербайджанском языках.

По завершении показа состоится обсуждение, его участники смогут задать вопросы автору фильма.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected].

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]