Пресс-релиз

22 апреля 2017 года (начало – в 18:00 часов) в Российском информационно-культурном центре в городе Баку режиссер Эльвин Мирзаев представит свой художественный фильм «Али и Нино», снятый по знаменитому одноимённому роману Курбана Саида.
Бакинец, мусульманин Али хан стремится понять свою истинную принадлежность. Он влюблен в Нино, но она принадлежит другому миру, традициям и взглядам. Любовь Алихана окутана смыслом только в пределах его родного города - Баку. Ему кажется, что за пределами Баку, он будет ненавидеть ее также, как Нино ненавидела Алихана в Иране. Глазами устремленный на запад Али хан, душою воин и защитник земли, которой принадлежит. Влюбленность друг в друга, но принадлежность разным национальным традициям, конфессиям и убеждениям вынуждает героев искать точки соприкосновения, компромисс, в период Первой мировой войны, великих геополитических перемен, падения империй, что всячески препятствует их объединению, когда они пытаются защитить свой хрупкий мир любви, идею новой страны и наконец, просто свой дом.
Следует отметить, что диалоги в фильме происходят на русском и азербайджанском языках.
По завершении показа состоится обсуждение, его участники смогут задать вопросы автору фильма.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected].
Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку
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