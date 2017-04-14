Супруги Пескова, Ушакова и Чуйченко стали по итогам 2016 года самими состоятельными женами кремлевских чиновников

Супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка по итогам декларирования доходов за 2016 год стала самой состоятельной женой кремлевского чиновника - она заработала за прошлый год более 120 млн рублей.
Сведения о доходах и имуществе сотрудников администрации президента за 2016 год опубликованы на сайте Кремля.
Согласно этим данным, у Т.Навки находятся в собственности два земельных участка и два жилых дома в России, а также четыре квартиры, в том числе одна в США. Кроме того, у Т.Навки в собственности три автомобиля премиум-класса и мотовездеход.
Имущество и доходы, задекларированные ее супругом - пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым, на порядок скромнее. Д.Песков в 2016 году заработал 12,8 млн рублей. Это почти втрое меньше, чем за 2015 год, когда доход пресс-секретаря президента составил 36,7 млн рублей.
Кроме того, в собственности Д.Пескова - две квартиры, два земельных участка и жилой дом площадью свыше 700 кв.м.
Второе место по доходам среди жен кремлевских чиновников заняла супруга помощника президента Юрия Ушакова, заработавшая свыше 37 млн рублей. Сам Ю.Ушаков заработал чуть более 8 млн рублей.
Более 20 млн рублей составил доход супруги помощника президента РФ, главы контрольного управления президента Константина Чуйченко, она также задекларировала четыре автомобиля - "Крайслер", "Кадиллак", "Мерседес бенц", "Тайота Хайлюкс".
Сам К.Чуйченко задекларировал доход за 2016 год в размере 12,2 млн рублей. Он также является владельцем катера "Грандезза" и самоходной машины.
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