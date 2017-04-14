Ереван согласен на переговоры с Баку по карабахскому урегулированию во Франции - посол Армении в Москве

В Ереване готовы принять предложение Парижа провести во Франции переговоры лидеров Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева по карабахскому урегулированию, такая встреча может состояться в скором времени, заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

"Такая идея прозвучала от французской стороны, мы всегда за любые прямые встречи, за любые переговоры. Этот вопрос прорабатывается сопредседателями, и я думаю, что мы с удовольствием откликнемся, если будут конкретные предложения по месту и по формату", - сказал В.Тоганян в интервью "Интерфаксу".

"Пока нам известно, что после визита в регион сопредседатели (Минской группы ОБСЕ - ИФ) прорабатывают вопрос встречи, будет ли это встреча на уровне глав государств или глав МИД - неизвестно, но в принципе, я полагаю, что встреча на высшем уровне скоро состоится", - отметил он.

Посол добавил, что, вероятнее всего, сначала пройдет встреча министров иностранных дел стран, которые "подготовят почву" для переговоров на высшем уровне.

"О сроках пока говорить рано", - подчеркнул В.Тоганян.

Дипломат также подтвердил приверженность Еревана сугубо мирному решению нагорно-карабахского конфликта.

"Я подчеркну: наша принципиальная идеология заключается в том, что мы должны находиться исключительно в мирном процессе, и считаем, что решение конфликта должно быть именно политическим", - сказал он.

Как сообщалось, в конце марта французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти заявил, что Франция готова предоставить площадку для встречи президентов Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию.