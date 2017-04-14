Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8075 RUR   0.0303 GBR   2.13 TRY   0.4645

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 22° Завтра 17° 16 Апр 17° 17 Апр 11° 18°

Карабахский конфликт 14.04.2017 17:35

Ереван согласен на переговоры с Баку по карабахскому урегулированию во Франции - посол Армении в Москве

В Ереване готовы принять предложение Парижа провести во Франции переговоры лидеров Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева по карабахскому урегулированию, такая встреча может состояться в скором времени, заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

"Такая идея прозвучала от французской стороны, мы всегда за любые прямые встречи, за любые переговоры. Этот вопрос прорабатывается сопредседателями, и я думаю, что мы с удовольствием откликнемся, если будут конкретные предложения по месту и по формату", - сказал В.Тоганян в интервью "Интерфаксу".

"Пока нам известно, что после визита в регион сопредседатели (Минской группы ОБСЕ - ИФ) прорабатывают вопрос встречи, будет ли это встреча на уровне глав государств или глав МИД - неизвестно, но в принципе, я полагаю, что встреча на высшем уровне скоро состоится", - отметил он.

Посол добавил, что, вероятнее всего, сначала пройдет встреча министров иностранных дел стран, которые "подготовят почву" для переговоров на высшем уровне.

"О сроках пока говорить рано", - подчеркнул В.Тоганян.

Дипломат также подтвердил приверженность Еревана сугубо мирному решению нагорно-карабахского конфликта.

"Я подчеркну: наша принципиальная идеология заключается в том, что мы должны находиться исключительно в мирном процессе, и считаем, что решение конфликта должно быть именно политическим", - сказал он.

Как сообщалось, в конце марта французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти заявил, что Франция готова предоставить площадку для встречи президентов Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Армения сохраняет за собой право на особое мнение в случае интереса Азербайджана к вступлению в ЕАЭС - посол Армении в РФ Армения нанесла минометные удары по позициям ВС Азербайджана – Минобороны Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 115 раз – Минобороны Азербайджан оставляет за собой право восстановить территориальную целостность всеми доступными путями – глава МИД Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 116 раз - Минобороны Ситуация «ни войны, ни мира» в карабахском конфликте - угроза региональной безопасности - замглавы МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]