Ереван согласен на переговоры с Баку по карабахскому урегулированию во Франции - посол Армении в Москве

В Ереване готовы принять предложение Парижа провести во Франции переговоры лидеров Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева по карабахскому урегулированию, такая встреча может состояться в скором времени, заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.
"Такая идея прозвучала от французской стороны, мы всегда за любые прямые встречи, за любые переговоры. Этот вопрос прорабатывается сопредседателями, и я думаю, что мы с удовольствием откликнемся, если будут конкретные предложения по месту и по формату", - сказал В.Тоганян в интервью "Интерфаксу".
"Пока нам известно, что после визита в регион сопредседатели (Минской группы ОБСЕ - ИФ) прорабатывают вопрос встречи, будет ли это встреча на уровне глав государств или глав МИД - неизвестно, но в принципе, я полагаю, что встреча на высшем уровне скоро состоится", - отметил он.
Посол добавил, что, вероятнее всего, сначала пройдет встреча министров иностранных дел стран, которые "подготовят почву" для переговоров на высшем уровне.
"О сроках пока говорить рано", - подчеркнул В.Тоганян.
Дипломат также подтвердил приверженность Еревана сугубо мирному решению нагорно-карабахского конфликта.
"Я подчеркну: наша принципиальная идеология заключается в том, что мы должны находиться исключительно в мирном процессе, и считаем, что решение конфликта должно быть именно политическим", - сказал он.
Как сообщалось, в конце марта французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти заявил, что Франция готова предоставить площадку для встречи президентов Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию.
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