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Регион 14.04.2017 17:36

Армения сохраняет за собой право на особое мнение в случае интереса Азербайджана к вступлению в ЕАЭС - посол Армении в РФ

Если Азербайджан проявит интерес к вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), у Еревана будет "особое мнение" на этот счет, заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

"Существует определенный порядок для вступления в Евразийский экономический союз, который прописан в уставных документах. Решение будет приниматься членами ЕАЭС, сегодня их пять. Соответственно, если Азербайджан выступит с такой инициативой, конечно же, у нашей страны будет свое особое мнение", - сказал В.Тоганян в интервью "Интерфаксу".

Посол отказался пояснить, в чем именно будет заключаться позиция армянской стороны, отметив, что она будет зависеть о того, о каком статусе Баку в объединении будет идти речь.

"Зависит, в частности, от того, с какой конкретно инициативой выступит Азербайджан: захочет ли он стать наблюдателем или полноценным членом. Соответственно, и мы сформируем свою позицию, и она у нас по этому вопросу обязательно будет", - подчеркнул В.Тоганян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕАЭС, АЗЕРБАЙДЖАН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]