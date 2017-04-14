Армения сохраняет за собой право на особое мнение в случае интереса Азербайджана к вступлению в ЕАЭС - посол Армении в РФ

Если Азербайджан проявит интерес к вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), у Еревана будет "особое мнение" на этот счет, заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

"Существует определенный порядок для вступления в Евразийский экономический союз, который прописан в уставных документах. Решение будет приниматься членами ЕАЭС, сегодня их пять. Соответственно, если Азербайджан выступит с такой инициативой, конечно же, у нашей страны будет свое особое мнение", - сказал В.Тоганян в интервью "Интерфаксу".

Посол отказался пояснить, в чем именно будет заключаться позиция армянской стороны, отметив, что она будет зависеть о того, о каком статусе Баку в объединении будет идти речь.

"Зависит, в частности, от того, с какой конкретно инициативой выступит Азербайджан: захочет ли он стать наблюдателем или полноценным членом. Соответственно, и мы сформируем свою позицию, и она у нас по этому вопросу обязательно будет", - подчеркнул В.Тоганян.