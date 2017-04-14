Матвиенко задекларировала почти 23 млн рублей доходов за прошлый год

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в прошлом году заработала 22 млн 859 тыс. рублей.

Эта информация содержится в декларации о доходах спикера, опубликованной на сайте верхней палаты в пятницу.

В документе также говорится о том, что супруг В.Матвиенко в прошлом году заработал 17 млн руб.

Что касается недвижимости, то в собственности В.Матвиенко имеется земельный участок площадью более 3,5 тыс.кв.м., дача (площадь 729 кв.м.), а также две квартиры - 290 и 215 кв.м. каждая, одна из них - в совместной собственности с супругом.

Кроме того, в пользовании у спикера Совета Федерации есть служебная дача (730 кв.м.)

У В.Матвиенко также имеется автомобиль "Шевроле-Нива".

Лидерство по объему доходов в 2016 году среди заместителей председателя Совета Федерации В.Матвиенко продолжает удерживать Евгений Бушмин - 9,44 млн рублей, говорится в материалах на сайте верхней палаты.

Е.Бушмин удерживает первое место по доходам среди вице-спикеров уже четвертый год. В декларации за 2015 г. он задекларировал доход в 10,4 млн рублей, за 2014 г. - 14 млн.

Список его имущества по сравнению с прошлым годом не изменился - ему принадлежит 1/3 дома (260 кв. м), 1/3 квартиры площадью 212 кв. метров, а также 1/3 участка под индивидуальное жилищное строительство площадью 2,46 га и автомобиль "Мерседес-Бенц". На ребенка записана одна квартира по праву собственности (72,70 кв. м) и две - в пользовании (128 кв. м и 212 кв. м).

Второе место, как и в прошлом году, занял Николай Федоров - он заработал 9,095 млн рублей (по итогам 2015 года сенатор задекларировал доход в 4,8 млн рублей), а на третье место поднялся Юрий Воробьев с 5,35 млн рублей дохода (в прошлом году он был на последнем месте среди вице-спикеров с цифрой в 5,4 млн рублей в декларации). Зампред Совфеда Галина Карелова заработала 5,12 млн рублей (в прошлогодней декларации - 5,9 млн), а Ильяс Умаханов - 4,6 млн рублей, заняв последнюю строчку. Между тем, И.Умаханов в прошлогодней декларации указал такую же сумму - 4,6 млн рублей, однако занял третье место по доходам среди заместителей В.Матвиенко.

Вместе с тем, в этом году, как и в прошлом, по совокупному доходу семьи Ю.Воробьев значительно опережает всех вице-спикеров верхней палаты и их семей вместе взятых: его супруга за 2016 год заработала 225,11 млн рублей, говорится в документе. Ее доход вырос более чем в два раза: в прошлогодней декларации была указана сумма в 92,3 млн рублей.

Сам Ю.Воробьев владеет тремя земельными участками, двумя жилыми домами (219,8 кв. м и 493 кв. м), двумя автомобилями (Рэндж Ровер 448ДТ и Мерседес Бенц Е300), мотоциклом Харлей ИксЛ и снегоходом "Ямаха". Супруге В.Воробьева принадлежит два участка, жилой дом, квартира, гараж-стоянка площадью 541,9 кв м и два автомобиля "Мерседес".