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Финансы 14.04.2017 17:48

Новым председателем Accessbank назначен Рольф Рейхардт

Новым председателем правления азербайджанского Accessbank назначен Рольф Рейхардт (Rolf Reichardt), отмечается в сообщении банка.

«В связи с истечением пятилетнего срока полномочий председателя правления AccessBank Михаэля Хоффманна, по решению общего собрания акционеров банка, на этот пост назначен Рольф Рейхардт, который с 2014 года в банке занимал должность исполнительного директора по финансам», - говорится в сообщении.

До прихода в AccessBank Рольф Рейхардт более 20 лет проработал на различных должностях по управлению рисками в крупнейших банках Германии.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.

А.Ахундов

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Тэги: ACCESSBANK, ПРЕДПРАВЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]