Новым председателем Accessbank назначен Рольф Рейхардт

Новым председателем правления азербайджанского Accessbank назначен Рольф Рейхардт (Rolf Reichardt), отмечается в сообщении банка.

«В связи с истечением пятилетнего срока полномочий председателя правления AccessBank Михаэля Хоффманна, по решению общего собрания акционеров банка, на этот пост назначен Рольф Рейхардт, который с 2014 года в банке занимал должность исполнительного директора по финансам», - говорится в сообщении.

До прихода в AccessBank Рольф Рейхардт более 20 лет проработал на различных должностях по управлению рисками в крупнейших банках Германии.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.

А.Ахундов