Глава Азербайджана поздравил православную общину с Пасхой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину республики со священным праздником Пасхи, сообщает сайт главы государства.

«Сердечно поздравляю вас со священным праздником Пасхи, передаю каждому из вас пожелания здоровья и счастья», - говорится в послании И.Алиева.

Глава государства отмечает, что в Азербайджане представители различных народов и религий на протяжении столетий живут в условиях взаимопонимания и мира.

«Сегодня наша страна известна в мире как образец толерантности и мультикультурализма», - заявил И.Алиев.

По его словам, как это было исторически, Азербайджан и сегодня является родиной для каждого живущего здесь человека, независимо от его языка, религии и этнической принадлежности.

Президент Алиев выразил надежду на то, что христиане, проживающие в Азербайджане, и впредь будут продолжать прилагать усилия для выполнения задач, стоящих перед азербайджанским государством, сохранения гражданской солидарности в обществе и общественно-политической стабильности.