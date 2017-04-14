Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт нацелены на подъем цен на нефть до $60 за баррель

Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт рассматривают цену нефти в $60 за баррель в качестве целевого уровня, пишет газета The Wall Street Journal.

Государства, на долю которых приходится половина добываемой ОПЕК нефти, полагают, что цена нефти на этом уровне поддержит их экономики и будет способствовать увеличению инвестиций в энергетическую отрасль, однако не подтолкнет производителей сланцевой нефти в США к существенному наращиванию добычи.

"Ирак хотел бы увеличения цены нефти до $60 за баррель. Это наша цель, - заявил в интервью WSJ министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби. - Люди, знакомые с нефтяной политикой Саудовской Аравии и Кувейта, подтвердили, что эти страны также стремятся к цене в $60 за баррель".

Государства ОПЕК, договорившиеся в конце прошлого года о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), рассчитывали поднять цены на нефть до уровня в $55 за баррель, и уже добились этой цели.

Саудовская Аравия, Ирак, а также другие члены ОПЕК уже дали понять, что готовы к продлению соглашения о сокращении добычи еще на шесть месяцев на встрече в Вене 25 мая.

По словам одного из представителей ОПЕК, $60 за баррель - это тот уровень, при котором все производители нефти могут сосуществовать.

"Это та цена, которая будет стимулировать инвестиции в отрасль, но не подтолкнет производителей сланцевой нефти к слишком быстрому увеличению добычи", - отметил он.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к закрытию рынка в четверг составила $55,89 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на май по итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась 13 апреля до $53,18 за баррель. В пятницу нефтяные торги не ведутся из-за выходного дня в США и Великобритании.