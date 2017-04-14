Во время пожара в детском саду в Баку эвакуировано 18 детей

Пожар произошел в детском саду «Джыртдан» на территории Пираллахинского района Баку в пятницу, отмечается в сообщении на сайте МЧС Азербайджана.
Во время происшествия пожарные эвакуировали 18 малолетних детей.
Пожар, произошедший в подвале двухэтажного здания детсада, потушен.
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