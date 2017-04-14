Илон Маск анонсировал выход первого грузовика Tesla в сентябре

Американский автопроизводитель Tesla Inc. планирует представить свой первый грузовой автомобиль с электрическим двигателем в сентябре 2017 года.

"Грузовик Tesla Semi будет представлен в сентябре. Команда проделала потрясающую работу. Это действительно новый уровень", - написал глава Tesla Илон Маск в своем микроблоге в Twitter.

В комментарии под этим постом И.Маск подтвердил, что новый легковой автомобиль Tesla Model 3 выйдет в июле текущего года.

Он также сообщил, что компания рассчитывает представить рынку свой пикап в течение 18-24 месяцев.

"Мы уверены, что выход фуры Tesla Semi будет способствовать существенному сокращению стоимости грузового транспорта и при этом повысит безопасность, а также доставит удовольствие от управления ею", - отметил И.Маск.

Акции Tesla подорожали более чем на 42% с начала 2017 года, лишь в апреле их стоимость выросла на 9%.

Компания объявила в четверг, что обнародует финансовую отчетность за первый квартал текущего года 3 мая.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют скорректированный убыток Tesla в январе-марте на уровне $0,75 на акцию при выручке в $2,6 млрд, пишет MarketWatch.

Капиталовложения Tesla в первом полугодии, согласно прогнозу компании, составят $2,5 млрд.

В марте Tesla привлекла $1,4 млрд за счет размещения акций и облигаций.