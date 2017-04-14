Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8075 RUR   0.0303 GBR   2.13 TRY   0.4645

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 16° 17 Апр 11° 18° 18 Апр 13° 19°

Регион 14.04.2017 21:12

Глава МИД Турции считает, что чартеры из РФ приостановлены не будут

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обещает радушный прием для российских туристов в этом году, называет информацию о возможной приостановке чартерных рейсов из России несоответствующей действительности.

"В этом году мы примем много российских туристов в Анталье, Белеке, Кадрие, Серике, на всех наших пляжах", - приводит в пятницу агентство "Анадолу" заявление М.Чавушоглу на пресс-конференции в Анталье.

Относительно возможности приостановки чартеров из РФ он сослался на заверения российского руководства в том, что "эта информация не имеет ничего общего с реальностью".

10 апреля источник "Интерфакса" сообщил, что Росавиация оповестила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. По данным источника, ведомство указывает на "сложную внутриполитическую ситуацию" в Турции. Перевозчикам было рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ.

В МИД РФ заявили, что не располагают информацией по этому поводу.

"У меня нет такой информации. Мы не занимаемся чартерными рейсами. Думаю, что вам нужно обратиться в соответствующее министерство", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в минувшую среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЧАРТЕРЫ


Похожие новости


Путин и Эрдоган подтверждают настрой на развитие двустороннего сотрудничества в антитеррористической сфере Эрдоган обсудил с Путиным химатаку в Сирии - СМИ Эрдоган осудил теракт в метро Петербурга и заявил о солидарности Анкары с Москвой в борьбе с терроризмом Анкара постарается сохранить контроль над территориями севера Сирии, считает Пушков Кредит Турции на покупку С-400 пока не одобрен - Кожин Эксперты РФ, Турции и Ирана 18-19 апреля обсудят в Тегеране Сирию, встреча будет закрытой и без оппозиции - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]