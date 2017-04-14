Глава МИД Турции считает, что чартеры из РФ приостановлены не будут

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обещает радушный прием для российских туристов в этом году, называет информацию о возможной приостановке чартерных рейсов из России несоответствующей действительности.
"В этом году мы примем много российских туристов в Анталье, Белеке, Кадрие, Серике, на всех наших пляжах", - приводит в пятницу агентство "Анадолу" заявление М.Чавушоглу на пресс-конференции в Анталье.
Относительно возможности приостановки чартеров из РФ он сослался на заверения российского руководства в том, что "эта информация не имеет ничего общего с реальностью".
10 апреля источник "Интерфакса" сообщил, что Росавиация оповестила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. По данным источника, ведомство указывает на "сложную внутриполитическую ситуацию" в Турции. Перевозчикам было рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ.
В МИД РФ заявили, что не располагают информацией по этому поводу.
"У меня нет такой информации. Мы не занимаемся чартерными рейсами. Думаю, что вам нужно обратиться в соответствующее министерство", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в минувшую среду.
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