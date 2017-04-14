Для нанесения американского удара в Афганистане не требовалось личное распоряжение Трампа, заявляют в Пентагоне

Командующий войсками США в Афганистане Джон Николсон самостоятельно принял решение о применении против террористов в Афганистане мощнейшей неядерной бомбы, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источники в Пентагоне.
В сообщении отмечается, что Дж.Николсон был наделен соответствующими полномочиями еще до прихода Д.Трампа на пост президента США.
Как сообщалось, США в четверг применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу GBU-34/B Massive Ordnance Air Blast. Целью удара было уничтожение тоннелей и пещер, используемых террористами для того, чтобы скрытно перемещаться.
Армении обстреляла позиции ВС Азербайджана 116 раз - Минобороны
Ереван согласен на переговоры с Баку по карабахскому урегулированию во Франции - посол Армении в Москве
Президент Афганистана Гани посетит Азербайджан во втором полугодии – посол в Баку
Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт нацелены на подъем цен на нефть до $60 за баррель
Грузия рассчитывает на увеличение грузоперевозок по своей железной дороге после включения Украины в Транскаспийский коридор
Новым председателем правления Accessbank назначен Рольф Рейхардт
Во время пожара в детском саду в Баку эвакуировано 18 детей
Глава Азербайджана поздравил православную общину с Пасхой
Китайская Kweichow Moutai стала самым дорогим в мире производителем алкоголя, обойдя Diageo
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Студенты БВШН знакомятся с Сангачальским терминалом
В Национальной академии авиации Азербайджана состоялась встреча студентов с учеными-астрономами, посвященная Дню авиации и космонавтики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»