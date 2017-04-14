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Дальнее зарубежье 14.04.2017 21:32

Для нанесения американского удара в Афганистане не требовалось личное распоряжение Трампа, заявляют в Пентагоне

Командующий войсками США в Афганистане Джон Николсон самостоятельно принял решение о применении против террористов в Афганистане мощнейшей неядерной бомбы, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источники в Пентагоне.

В сообщении отмечается, что Дж.Николсон был наделен соответствующими полномочиями еще до прихода Д.Трампа на пост президента США.

Как сообщалось, США в четверг применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу GBU-34/B Massive Ordnance Air Blast. Целью удара было уничтожение тоннелей и пещер, используемых террористами для того, чтобы скрытно перемещаться.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, УДАР, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]