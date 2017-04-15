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Дальнее зарубежье 15.04.2017 09:00

США анализируют ряд возможных вариантов применение военной силы в отношении КНДР, заявляют в Вашингтоне

В США изучают ряд возможных вариантов применения военной силы против КНДР, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, вице-президент США Майк Пенс во время визита в Южную Корею на следующей неделе намерен обсудить этот вопрос с командующим силами США на южнокорейской территории - генералом Винсентом Бруксом.

"В настоящее время мы изучаем ряд возможных военных вариантов, но мы внимательно рассмотрим эту тему во время дискуссий с генералом Бруксом", - заявил собеседник журналистов.

Он не стал уточнять, рассматриваются ли исключительно меры оборонительного характера или же возможны превентивные удары по Северной Корее.

"Мы не собираемся открыто сообщать о возможных будущих инициативах в том, что касается военной сферы или же сферы национальной безопасности", - сказал представитель администрации США.

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Тэги: США, КНДР, ВАРИАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]