США анализируют ряд возможных вариантов применение военной силы в отношении КНДР, заявляют в Вашингтоне

В США изучают ряд возможных вариантов применения военной силы против КНДР, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
По его словам, вице-президент США Майк Пенс во время визита в Южную Корею на следующей неделе намерен обсудить этот вопрос с командующим силами США на южнокорейской территории - генералом Винсентом Бруксом.
"В настоящее время мы изучаем ряд возможных военных вариантов, но мы внимательно рассмотрим эту тему во время дискуссий с генералом Бруксом", - заявил собеседник журналистов.
Он не стал уточнять, рассматриваются ли исключительно меры оборонительного характера или же возможны превентивные удары по Северной Корее.
"Мы не собираемся открыто сообщать о возможных будущих инициативах в том, что касается военной сферы или же сферы национальной безопасности", - сказал представитель администрации США.
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