Третья по счету мотострелковая бригада Восточного военного округа РФ поднята по тревоге для проверки

В Хабаровском крае 64-я отдельная мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) решением начальника Генштаба Вооруженных Сил России внезапно поднята по тревоге в ходе ее проверки заместителем министра обороны России генералом армии Дмитрием Булгаковым.
"Продолжается работа по проверке состояния материально-технического обеспечения, боевой и мобилизационной готовности войск ВВО. Сегодня решением начальника Генштаба внезапно поднято по тревоге уже третье по счету мотострелковое соединение округа - 64-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцированная под Хабаровском. Бригаде предстоит совершить марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации в заданный район в готовности к выполнению задач по предназначению", - сказал Д.Булгаков журналистам, наблюдая за подготовкой техники к выходу из парка боевых машин.
Он также сообщил, что в воскресенье проинспектирует войска (силы) Тихоокеанского флота, дислоцированные на Камчатке.
Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Восточного военного округа для проверки состояния материально-технического обеспечения (МТО), боевой и мобилизационной готовности их соединений и воинских частей.
В ходе визита по тревоге поднимались 36 отдельная мотострелковая бригада 29 общевойсковой армии, дислоцированная в Забайкалье, и 38 отдельная мотострелковая бригада 35 общевойсковой армии, дислоцированная в Приамурье.
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