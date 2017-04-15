Третья по счету мотострелковая бригада Восточного военного округа РФ поднята по тревоге для проверки

В Хабаровском крае 64-я отдельная мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) решением начальника Генштаба Вооруженных Сил России внезапно поднята по тревоге в ходе ее проверки заместителем министра обороны России генералом армии Дмитрием Булгаковым.

"Продолжается работа по проверке состояния материально-технического обеспечения, боевой и мобилизационной готовности войск ВВО. Сегодня решением начальника Генштаба внезапно поднято по тревоге уже третье по счету мотострелковое соединение округа - 64-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцированная под Хабаровском. Бригаде предстоит совершить марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации в заданный район в готовности к выполнению задач по предназначению", - сказал Д.Булгаков журналистам, наблюдая за подготовкой техники к выходу из парка боевых машин.

Он также сообщил, что в воскресенье проинспектирует войска (силы) Тихоокеанского флота, дислоцированные на Камчатке.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Восточного военного округа для проверки состояния материально-технического обеспечения (МТО), боевой и мобилизационной готовности их соединений и воинских частей.

В ходе визита по тревоге поднимались 36 отдельная мотострелковая бригада 29 общевойсковой армии, дислоцированная в Забайкалье, и 38 отдельная мотострелковая бригада 35 общевойсковой армии, дислоцированная в Приамурье.