Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8075 RUR   0.0303 GBR   2.13 TRY   0.4645

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 16° 17 Апр 11° 18° 18 Апр 13° 19°

СНГ 15.04.2017 10:23

Третья по счету мотострелковая бригада Восточного военного округа РФ поднята по тревоге для проверки

В Хабаровском крае 64-я отдельная мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) решением начальника Генштаба Вооруженных Сил России внезапно поднята по тревоге в ходе ее проверки заместителем министра обороны России генералом армии Дмитрием Булгаковым.

"Продолжается работа по проверке состояния материально-технического обеспечения, боевой и мобилизационной готовности войск ВВО. Сегодня решением начальника Генштаба внезапно поднято по тревоге уже третье по счету мотострелковое соединение округа - 64-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцированная под Хабаровском. Бригаде предстоит совершить марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации в заданный район в готовности к выполнению задач по предназначению", - сказал Д.Булгаков журналистам, наблюдая за подготовкой техники к выходу из парка боевых машин.

Он также сообщил, что в воскресенье проинспектирует войска (силы) Тихоокеанского флота, дислоцированные на Камчатке.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Восточного военного округа для проверки состояния материально-технического обеспечения (МТО), боевой и мобилизационной готовности их соединений и воинских частей.

В ходе визита по тревоге поднимались 36 отдельная мотострелковая бригада 29 общевойсковой армии, дислоцированная в Забайкалье, и 38 отдельная мотострелковая бригада 35 общевойсковой армии, дислоцированная в Приамурье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВВО, МОТОСТРЕЛКИ, ПРОВЕРКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]