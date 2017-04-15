В Вашингтоне пока не намерены наносить удар по КНДР в случае ядерного испытания или испытания ракет - СМИ

Американские военные в настоящее время не планируют наносить удары по КНДР в случае, если эта страна проведет новое ядерное или испытание ракет, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на военный источник в США.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что планы могут измениться, если Северная Корея попытается запустить ракеты по территории Южной Кореи, Японии или США"
Ранее в СМИ появлялись предположения, что в Пхеньяне могут провести ядерное испытание или пуск ракет в ближайшие выходные, когда в стране будут отмечать день рождения основателя КНДР - Ким Ир Сена.
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