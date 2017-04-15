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Дальнее зарубежье 15.04.2017 18:30

Более десяти человек погибли при взрыве в Афганистане

Как минимум, 11 мирных жителей погибли при взрыве бомбы на юге Афганистана в провинции Гильменд, сообщают в субботу западные СМИ.

По данным местных властей, фургон, в котором люди направлялись из округа Нава в столицу провинции Лашкаргах, подорвался на придорожной мине.

Глава полиции Гильменда Агха Ноор Кентоз возложил ответственность за взрыв на афганское движение "Талибан".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]