Более десяти человек погибли при взрыве в Афганистане

Как минимум, 11 мирных жителей погибли при взрыве бомбы на юге Афганистана в провинции Гильменд, сообщают в субботу западные СМИ.

По данным местных властей, фургон, в котором люди направлялись из округа Нава в столицу провинции Лашкаргах, подорвался на придорожной мине. Глава полиции Гильменда Агха Ноор Кентоз возложил ответственность за взрыв на афганское движение "Талибан".