В Южной Корее стартовала регистрация кандидатов в президенты

ЦИК Южной Кореи начал процедуру официальной регистрации кандидатов в президенты страны, сообщает в субботу агентство "Ренхап".
Регистрация кандидатов продлится два дня, после чего в стране начнется предвыборная кампания.
В настоящее время ЦИК Южной Кореи уже зарегистрировал 12 кандидатов, включая Мун Чжэ Ина от Демократической партии и представителя "Народной партии" Ан Чхоль Су, которые считаются основными претендентами на место президента страны.
Досрочные выборы президента Южной Кореи намечены на 9 мая.
В декабре минувшего года парламент Южной Кореи объявил импичмент Пак Кын Хе, в стране прошла массовая компания с осуждением главы государства. В марте конституционный суд подтвердил отставку Пак Кын Хе.
Скандал вокруг экс-президента связан с ее подругой Цой Сун Силь, которая, пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, пыталась вмешиваться в государственные дела, вымогала денежные средства у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.
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