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Дальнее зарубежье 15.04.2017 18:58

В Южной Корее стартовала регистрация кандидатов в президенты

ЦИК Южной Кореи начал процедуру официальной регистрации кандидатов в президенты страны, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

Регистрация кандидатов продлится два дня, после чего в стране начнется предвыборная кампания.

В настоящее время ЦИК Южной Кореи уже зарегистрировал 12 кандидатов, включая Мун Чжэ Ина от Демократической партии и представителя "Народной партии" Ан Чхоль Су, которые считаются основными претендентами на место президента страны.

Досрочные выборы президента Южной Кореи намечены на 9 мая.

В декабре минувшего года парламент Южной Кореи объявил импичмент Пак Кын Хе, в стране прошла массовая компания с осуждением главы государства. В марте конституционный суд подтвердил отставку Пак Кын Хе.

Скандал вокруг экс-президента связан с ее подругой Цой Сун Силь, которая, пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, пыталась вмешиваться в государственные дела, вымогала денежные средства у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТЫ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]