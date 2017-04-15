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Дальнее зарубежье 15.04.2017 19:26

Суд Египта приговорил бывшего главу МВД страны к семи годам тюрьмы по делу о хищении $110 млн

Египетский суд приговорил экс-министра внутренних дел страны Хабиба аль-Адли к семи годам лишения свободы по делу о крупном хищении, пишет в субботу газета "Джерузалем пост".

Суд признал виновным Х.аль-Адли, а также еще 10 экс-сотрудников ведомства, в хищении примерно $110 млн. У Х.аль-Адли остается возможность обжаловать вердикт.

Двое других экс-сотрудников МВД Египта также приговорены к семи годам лишения свободы, еще шесть человек - к шести годам, и два человека - к трем годам тюрьмы.

В 2015 году египетский суд оправдал Х.аль-Адли, работавшего при бывшем президенте страны Хосни Мубараке. Тогда с него сняли обвинения в получении взяток и хищении госсредств.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ЭКС/МИНИСТР, ТЮРЬМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]