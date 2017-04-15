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СНГ 15.04.2017 19:54

Более сотни рыбаков спасены с оторвавшейся льдины в Красноярском крае

Спасатели эвакуировали рыбаков, которых унесло на оторвавшейся льдине по водохранилищу Березовской ГРЭС в Красноярском крае, сообщает в субботу Сибирский региональный центр МЧС РФ.

"Произошел отрыв льдины с рыбаками на водохранилище в Шарыповском районе Красноярского края. Спасателями организована эвакуация рыбаков со льдины с помощью лодок. В 16:40 (крск) эвакуированы все 118 человек", - говорится в сообщении.

Всего в работах принимали участие 56 человек и 21 единица техники.

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Тэги: РОССИЯ, КРАСНОЯРСК, РЫБАКИ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]