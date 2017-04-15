Более сотни рыбаков спасены с оторвавшейся льдины в Красноярском крае

Спасатели эвакуировали рыбаков, которых унесло на оторвавшейся льдине по водохранилищу Березовской ГРЭС в Красноярском крае, сообщает в субботу Сибирский региональный центр МЧС РФ.

"Произошел отрыв льдины с рыбаками на водохранилище в Шарыповском районе Красноярского края. Спасателями организована эвакуация рыбаков со льдины с помощью лодок. В 16:40 (крск) эвакуированы все 118 человек", - говорится в сообщении.

Всего в работах принимали участие 56 человек и 21 единица техники.