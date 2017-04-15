Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, накануне Пасхи, произошло традиционное схождение благодатного огня.

В храме собрались тысячи паломников из разных стран, в том числе делегация Фонда Андрея Первозванного, которая ближе к полуночи доставит огонь к патриаршему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя в Москве.

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи.

После схождения огня патриарх передал святыню верующим, которые зажгли от нее связки из 33 свечей - по возрасту Христа.

В 2017 году при содействии Фонда Андрея Первозванного частицы огня впервые доставят в США по инициативе прихожан Русской зарубежной церкви, а также передадут в несколько десятков городов России, в том числе в Крым, а также в Баку, Ригу, Таллин и Лондон.