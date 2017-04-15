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Регион 15.04.2017 20:50

В Турции задержали почти 50 человек по подозрению в подготовке терактов

Полиция Турции провела операцию в семи районах Стамбула, в ходе которой задержала 49 человек по подозрению в планировании терактов перед проведением в стране референдума об изменении конституции, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

Полиция предполагает, что задержанные могут быть связаны с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Агентство также сообщает, что задержанные могли иметь отношения к организаторам стрельбы в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь. Среди задержанных только восемь человек являются гражданами Турции, остальные - иностранцы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТЕРАКТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]